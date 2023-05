Dem Bericht zufolge nannten 60 % der an der PMMI-Studie teilnehmenden Konsumgüterhersteller die mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitskräften als wesentlichen Grund für ihr Interesse an automatisierten Lösungen. Infolgedessen gaben 31 % aller CPG-Befragten an, dass sie automatisierte Maschinen in Produktionslinien als Ersatz für Arbeitskräfte einsetzen und dies auch weiterhin tun werden. Während diese Problematik weltweit zu spüren ist, ist sie in Deutschland besonders problematisch, da das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) davon ausgeht, dass das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland bis 2035 um sieben Millionen sinken wird.

Das anhaltende Wachstum im E-Commerce ist ein weiterer Treiber für automatisierte Verpackungslösungen. Etwa die Hälfte der befragten Konsumgüterhersteller gab an, dass sich das Wachstum des E-Commerce auf ihr Geschäft auswirkt und der Bedarf an größerer Flexibilität im Verpackungsbereich steigt, um den sich schnell ändernden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden.

„Der anhaltende Arbeitskräftemangel und das Wachstum des E-Commerce stellen für die in den USA, Kanada und weiten Teilen Europas tätigen Konsumgüterhersteller eine gemeinsame Herausforderung dar“, sagte Jorge Izquierdo, Vice President, Market Development, PMMI. „Das daraus resultierende Interesse an automatisierten Lösungen als Abhilfe hat die Akzeptanz beschleunigt und neue Wege der Zusammenarbeit und kreativen Problemlösung zwischen diesen Unternehmen und OEMs eröffnet, um die Effizienz, Produktivität und Kosteneffizienz zu steigern.