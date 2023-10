Die Verpackung spielt im Marketing eine äußerst wichtige Rolle und hat erheblichen Einfluss auf den Erfolg eines Produkts am Point of Sale. Denn nicht nur enthält die Verpackung in der Regel wichtige Informationen über das Produkt, wie seinen Namen, die Marke, die Inhaltsstoffe, die Anwendungsanweisungen oder das Verfallsdatum, sondern dient auch als Träger der Markenidentität und hilft dabei, die Marke zu etablieren und zu fördern. Die Farben, das Logo und das Design der Verpackung tragen dazu bei, dass das Produkt von anderen auf dem Markt abgehoben wird und leichter wiedererkannt wird.

Hierdurch kann eine Verpackung starke emotionale Reaktionen bei den Verbrauchern auslösen. Eine ansprechende Verpackung kann positive Gefühle hervorrufen und die Wahrnehmung des Produkts verbessern. Sie kann auch das Image der Marke und die Assoziationen, die die Verbraucher mit ihr verbinden, beeinflussen.

Aber auch funktionale Eigenschaften können einen positiven Einfluss auf den Abverkau haben, wenn sie das Benutzererlebnis verbessern, beispielsweise durch eine wiederverschließbare Verpackung, eine Dosierspitze oder eine praktische Handhabung.

In den vergangenen Jahren hat auch der Aspekt der Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle gewonnen. Umweltfreundliche Verpackungen, die recycelbar oder biologisch abbaubar sind, können bei Verbrauchern positiv wahrgenommen werden und dazu beitragen, das Image einer Marke zu verbessern – und damit wiederum deren kommerziellen Erfolg.

Hier nun also unsere Fundstücke in der Bildergalerie: