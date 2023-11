Ziel ist es, mit der Online-Lösung und zusätzlichen Beratungsangeboten ein nachhaltiges Verpackungsdesign zu fördern sowie Ressourcenschonung und Reduzierung von Verpackungsmüll entsprechend der Verbraucherwünsche und Politikvorgaben sicherzustellen.

Wird die neue EU-Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) verabschiedet, dürfen ab 2030 nur noch recyclingfähige Verpackungen auf den Markt gebracht werden. Mit dem Software-Tool von Pre-Zero und begleitenden Beratungsleistungen können Hersteller sowie Inverkehrbringer von Verpackungen bereits heute die Vorgaben von morgen sicherstellen. Der Vorteil des Ansatzes von Pre-Zero liegt in der Synergie aus operativem Verpackungs-Know-how, das das Unternehmen in den Bereichen Produktion, im Handel und Recycling gesammelt hat – plus smarter digitaler Analyse. Das sorgt in Summe dafür, dass nachhaltige und kreislauffähige Verpackungslösungen entstehen.p]