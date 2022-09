Kallfass mit Sitz in Nürtingen bietet seit mehr als 50 Jahren ein umfassendes Maschinenprogramm für die Verpackung mit Folie an. Heute bietet Kallfass Verpackungssysteme für Primär- und Sekundärverpackungen in einer Vielzahl von Produktbereichen an. Kallfass Verpackungsmaschinen verarbeiten jedoch nicht nur Folien aus fossilen oder recycelten Materialien, sondern auch eine Vielzahl von Verpackungsmaterialien auf Papierbasis. "Unser Ziel ist eine perfekte, nachhaltige Verpackung aus Papier, die direkt über den Altpapierstrom entsorgt und in den Kreislauf zurückgeführt werden kann", erklärt Jens Kallfass, Geschäftsführer der Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH. "Um unseren Kunden eine Alternative zur Folienverpackung zu bieten, arbeiten wir gemeinsam mit dem Spezialpapierhersteller Sappi an der Papierverpackung der Zukunft." Eine gründliche Bedarfsanalyse in Bezug auf die Produktanforderungen an die Verpackung sowie detaillierte Materialtests ergaben, dass ein Wechsel zu papierbasierten Lösungen zuverlässig umgesetzt werden kann, ohne den späteren Verpackungsprozess zu gefährden.

Sappi verfügt über umfassende Erfahrung, insbesondere im Bereich der sicheren, funktionalen Papierverpackungen. Sappi war der erste Hersteller, der innovative Verpackungspapiere mit integrierter Funktionalität wie Barrieren und Heisssiegelfähikeit auf den Markt gebracht hat.