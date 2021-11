Bereits heute sind bei Lidl 38 %, bei Kaufland 57 % aller Obst- und Gemüseartikel unverpackt. Aktuell werden in der Schwarz Gruppe länderübergreifend bereits 10 % Rezyklat in allen Eigenmarken-Verpackungen aus Plastik eingesetzt – bei Lidl Deutschland sind es Stand 2020 19 %, bei Kaufland Deutschland 16 %. Seit Juni 2021 bestehen zudem alle PET-Einweg-Pfandflaschen der Handelssparten zu 100 % aus recyceltem Plastik. Außerdem bieten Lidl und Kaufland gemeinsam mit Pre Zero, der Umweltsparte der Schwarz Gruppe, Verbraucherinnen und Verbrauchern aktionsweise Haushaltswaren der Eigenmarken an, die zu 100 % aus Rezyklat hergestellt sind. Dieses Angebot will die Unternehmensgruppe zukünftig ausweiten.

Initiative Reset Plastic

Die Initiative Reset Plastic ist unter der Leitung der Ellen MacArthur Foundation und arbeitet mit dem UN-Umweltprogramm zusammen. Mehr als 500 Organisationen gehören ihr an, die die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe vorantreiben und so die Kunststoffverschmutzung an der Quelle bekämpfen wollen. Die Initiative wurde 2018 gegründet und veröffentlicht seitdem jährlich einen Fortschrittsbericht, inwieweit die Mitglieder ihre ehrgeizigen Ziele für 2025 erreicht haben. Die Unternehmen die ihr angehören repräsentieren 20 % aller weltweit hergestellten Kunststoffverpackungen.