Skinverpackungen sind die erste Wahl für die Präsentation hochwertiger Fleisch- und Fischprodukte. Denn die transparenten, passgenauen Folien umschließen das Produkt wie eine zweite Haut und ermöglichen eine freie Sicht auf den Inhalt. Der Premium-Look prägt auch die Präsentation am POS: Fleisch, Fisch und Co. werden durch die enganliegende, hochglänzende Folie sanft in der Verpackung fixiert und vor Aussaftungen geschützt. So können sie aufmerksamkeitsstark stehend oder hängend angeboten werden. Ein weiterer Vorteil von Skin ist die Haltbarkeit von Lebensmitteln: Im Vergleich zu anderen gängigen Verpackungsmethoden kann diese mit Skinfolien deutlich verlängert werden. Schließlich geht Skin auch mit Convenience Hand in Hand, beispielsweise bei der Zubereitung von Fertiggerichten, die mit geeigneter Folie direkt in der Verpackung in der Mikrowelle zubereitet werden können.