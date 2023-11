Während in Europa Trinkhalme aus Kunststoff 2021 aufgrund der Einwegkunststoffrichtlinie verboten wurden, kommen diese in Japan weiterhin zum Einsatz. So finden sich beispielsweise zahlreiche To-go-Becher aus Kunststoff mit dazugehörigem Kunststofftrinkhalm.

Während in Deutschland vermehrt Deckel von Bechern verschwinden und diese lediglich durch eine Siegelfolie verschlossen werden, werden in Japan oftmals zusätzlich zur Siegelfolie weiterhin Kunststoffdeckel verwendet. In dem ostasiatischen Land werden zudem Flüssigkeitskartons angeboten, die – zusätzlich zu ihrem Kunststoffverschluss – ganzheitlich mit einer Schrumpffolie ummantelt werden.