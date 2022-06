| von Philip Bittermann Verpackungshersteller erweitert Druck- und Weiterverarbeitungskapazitäten

Südpack investiert in nachhaltigen Flexodruck für Verpackungen

Am 5. und 6. Mai 2022 weihte Südpack ein neues Produktionswerkt am polnischen Standort Klobuck ein. Mit der Erweiterung der Druck- und Weiterverarbeitungskapazitäten will das Unternehmen die stetig steigende Nachfrage bedienen.