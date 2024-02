Tetra Pak kündigt mehrere strategische Investitionen an, um die Recyclingkapazität für Kartonverpackungen in der Europäischen Union (EU) zu erhöhen. Dieser Schritt des Unternehmens unterstützt die Ziele der EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR), indem sichergestellt wird, dass alle Komponenten der Verpackungen recycelt werden und wertvolle Rohstoffe länger im Kreislauf bleiben.

Bereits 2023 investierte Tetra Pak knapp 40 Millionen Euro, um das Recycling von Getränkekartons weltweit zu beschleunigen. Jetzt ist geplant, diesen Betrag in den kommenden Jahren noch weiter zu erhöhen. Die jüngsten Initiativen und Investitionen sollen das Recycling von Getränkekartons in der EU ausbauen, einschließlich der Schutzschichten aus Polyethylen und Aluminium, bekannt als "PolyAl". Damit dies gelingt, werden neue Partnerschaften geschaffen und die Fähigkeiten bereits etablierter Recyclingunternehmen gestärkt. Aktuell werden bereits in 20 spezialisierten Papierfabriken Getränkekartons recycelt, in derzeit sieben Anlagen auch PolyAl. Sechs weitere befinden sich in der Entwicklung.

Die wichtigsten Investitionen