Verbände informieren über EUDR, PPWR, Recycling

In den Kurzvorträgen wird erläutert, dass trotz des Endes der EUDR-Übergangsfrist zum Jahreswechsel die bisher gültige europäische Holzhandelsverordnung in bestimmten Fällen weiterhin anzuwenden ist. Zudem wird mit dem Mythos aufgeräumt, dass Markenartikler grundsätzlich EUDR-Pflichten zu erfüllen hätten und dafür Referenznummern von ihren Verpackungshersteller benötigten.

Auch die PPWR ist (ab August 2026) in Schritten von den Unternehmen auf den verschiedenen Stufen der Verpackungs-Lieferkette umzusetzen. Im Regelfall sind Faltschachtelhersteller gemäß PPWR-Lieferanten und damit verpflichtet, den Abfüllern der Verpackungen die relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, damit diese ihren PPWR-Konformitätsverpflichtungen nachkommen können. Die PPWR hat auch ein großes Potential für Wachstum bei faserbasierten Verpackungen aufgrund von Verboten für derzeitig eingesetzte Verpackungsformen.

Im Vortrag über die Recyclingfähigkeit faserbasierter Verpackungen wird erläutert, wie recycelbare, beschichtete Kartonverpackungen Marken und Verbraucher gleichermaßen befähigen, zirkuläre Entscheidungen zu treffen, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung in Kauf nehmen zu müssen.

Belegt wird dies gleichsam durch die Ergebnisse der neuen Pro Carton Studie „Erwartungen der Verbraucher an die Verpackung“, wonach in ganz Europa faserbasierte Verpackungen in der Gunst von Verbraucherinnen und Verbrauchern vorne liegen.

Dienstag, 23. September 2025, 12:15–13:00 Uhr

Erwartungen der Verbraucher an die Verpackung (Winnie Mühling, Pro Carton)

EUDR-konforme Faltschachteln (Christian Schiffers, FFI)

Recyclingfähigkeit von beschichteten Faltschachteln (Erkam Narinc, Stora Enso für 4Evergreen)

Mittwoch, 24. September 2025, 12:15–13:00 Uhr

EUDR-konforme Faltschachteln (Christian Schiffers, FFI)

Die 4Evergreen Toolbox zur Bewertung der Recyclingfähigkeit von faserbasierten Verpackungen (Andreas Helbig, Seda Group für 4Evergreen)

Mit Karton und Faltschachteln die PPWR-Anforderungen schon heute erfüllen (Horst Bittermann, Pro Carton)

Fachpack: Halle 3A, Stand 130