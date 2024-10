Am 29. Juni 2023 ist die EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) als Teil des Europäischen Grünen Deals in Kraft getreten. Die Verordnung sollte ab dem 30. Dezember 2024 greifen. So der Plan. Doch es gab und gibt Widerstand gegen die Verordnung, aber vor allem gegen das Timing., Daher hat die EU-Kommission vorgeschlagen, den betroffenen Akteuren mehr Zeit vor die Vorbereitung einzuräumen. Wenn das Europäische Parlament und der Rat zustimmen, würde die Verordnung ein Jahr später in Kraft treten. Konkret hieße es bei Kleinst- und Kleinunternehmen am 30. Juni 2026, bei Großunternehmen der 30. Dezember 2025.

Unternehmen müssen dann nachweisen, dass ihre Waren nicht zur Entwaldung oder Waldschädigung beitragen. Dazu müssen sie sicherstellen, dass die Rohstoffe von Flächen stammen, die nach dem Stichtag am 31. Dezember 2024 nicht entwaldet wurden. Dies erfordert eine lückenlose Rückverfolgbarkeit jeder Charge der Verpackungsmaterialien bis hin zum Flurstück des Ursprungsortes der Rohstoffe. Die EUDR betrifft Marktteilnehmer wie Importeure und Exporteure sowie Händler, also alle anderen verkaufenden Unternehmen innerhalb der EU. Hier ein kleiner Überblick. Detailliertere Infos finden Sie auf diesen Seiten.

Diese Sorgfaltspflichten sind zu erfüllen

Konkret fordert die EUDR die Umsetzung von vier Sorgfaltspflichten, die bereits bis zum 30. Dezember 2024 im Unternehmen verankert sein müssen:

Informationsanforderung

Zuerst müssen Unternehmen detaillierte Informationen über ihre Lieferketten sammeln, einschließlich aller geografischer Koordinaten, an denen die relevanten Rohstoffe und Produkte angebaut oder weiterverarbeitet wurden. Dies kann beispielsweise über den Einsatz von Blockchain-Technologien abgebildet werden: Digitale Tokens werden zwischen den Akteuren der Lieferkette weitergegeben und machen auf diese Weise alles nachvollziehbar. Risikobewertung

Diese gesammelten Informationen müssen im Anschluss in einer Risikobewertung verarbeitet werden. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass die Produkte nicht zur Entwaldung beigetragen haben und die jeweils geltenden nationalen Gesetze eingehalten wurden. Anschließend können die Informationen in einer Sorgfaltserklärung dokumentiert werden, welche vor dem Inverkehrbringen der eigenen Produkte beim EU-Informationssystem eingereicht werden muss. Schon jetzt gibt es Tool-Anbieter, die einen vollautomatisierten Prozess von der Risikobewertung bis zur Einreichung der Sorgfaltspflicht versprechen. Risikominderung

Wenn bei der Risikobewertung ein relevantes Risiko erkannt wird, müssen passende Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Risiko auf ein akzeptables Niveau zu senken. Diese Maßnahmen sollten jedes Jahr überprüft und von einer unabhängigen Stelle bestätigt werden. Wer oder was diese unabhängige Stelle sein kann, hat die EU bislang noch nicht endgültig festgelegt. Governance

Übergeordnet müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Governance den Vorgaben der EUDR entspricht. Das umfasst u.a. die Ernennung eines Compliance-Beauftragten auf Führungsebene sowie die Schaffung von Verantwortlichkeiten, um die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zu gewährleisten. Außerdem muss ein jährlicher Bericht im EU-Informationssystem hochgeladen werden.

