Bereits im November 2021 gab das Familienunternehmen aus Baiersbronn bekannt, in naher Zukunft knapp 10 Mio. Euro investieren zu wollen, um die Produktionskapazität auszubauen und die steigende Nachfrage nach hochwertigen Kartonverpackungen bedienen zu können.

Anfang des Jahres wurde im Rahmen des Investitionspakets ein vollautomatisiertes Regallager in Betrieb genommen und in den Produktionsprozess eingebunden. Aktuell blickt das Unternehmen auf die Inbetriebnahme einer zusätzlichen Heidelberger Offset-Druckmaschine. „Die zusätzliche Anlage macht uns noch deutlich leistungsfähiger und flexibler“ erläutert Produktionsleiter Markus Thielen. Parallel laufen auch schon die Vorbereitungen, um im August 2022 dann eine weitere Flachbettstanze zu integrieren. Sie bildet den Abschluss des Investitionspakets und bietet Colordruck Baiersbronn in den kommenden Jahren gute Möglichkeiten für weiteres Wachstum.