Die Rückkehr der Industrieanlagen zur vollen Kapazität geht jedoch mit einem durchschnittlichen Anstieg der Produktionskosten um 30 % einher. Die Unternehmen sehen sich mit steigenden Rohstoffkosten, höheren Preisen und Lieferverzögerungen bei Komponenten, teureren Land- und Seetransporten und einem überproportionalen Anstieg der Energiekosten für den Produktionsbetrieb konfrontiert.

Und trotz der von MECS geschätzten fast sieben Monate gesicherter Produktion im Jahr 2022 wird sich die derzeitige globale Situation wahrscheinlich negativ auf den Sektor auswirken und die Erholung der italienischen Wirtschaft behindern. "Die UCIMA beobachtet den Preisanstieg bei den wichtigsten Rohstoffen", so der Vorsitzende der Ucima, Matteo Gentili. "Diese Marktprobleme müssen erkannt und bewältigt werden, um das Produktionswachstum unseres Sektors und des Landes insgesamt nicht zu gefährden, insbesondere in dieser heiklen Phase der Erholung. Die bereits für 2022 akquirierten Aufträge liegen über dem historischen Durchschnitt, so dass wir für die nächsten zwölf Monate sehr optimistisch sind. Wir wollen jedoch nicht die Produktion und die Auslieferung unserer Maschinen bremsen müssen, nur weil einige wenige Komponenten im Wert von einigen hundert Euro fehlen."