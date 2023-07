Die Doktorandin gibt Spirulina-Pulver in eine Form mit UW-Logo. Sobald diese Form in die Heißpresse kommt, wird sie ein Kunststoffstück in Form des UW-Logos erzeugen. (Bild: Mark Stone/University of Washington)

Diese Biokunststoffe werden vollständig aus pulverisierten blaugrünen Cyanobakterienzellen, auch bekannt als Spirulina, hergestellt. Das Team verwendete Hitze und Druck, um das Spirulina-Pulver in verschiedene Formen zu bringen, die gleiche Verarbeitungstechnik, die auch bei der Herstellung herkömmlicher Kunststoffe verwendet wird. Die Biokunststoffe des University Washington (UW)-Teams haben mechanische Eigenschaften, die mit denen von Einwegkunststoffen aus Erdöl vergleichbar sind.

Das Team veröffentlichte diese Ergebnisse am 20. Juni in Advanced Functional Materials. "Wir waren motiviert, Biokunststoffe zu entwickeln, die sowohl biologisch gewonnen und in unseren Gärten biologisch abbaubar sind, als auch verarbeitbar, skalierbar und recycelbar", sagte die Hauptautorin Eleftheria Roumeli, UW-Assistenzprofessorin für Materialwissenschaft und Ingenieurwesen. "Die von uns entwickelten Biokunststoffe, die ausschließlich aus Spirulina bestehen, haben nicht nur ein ähnliches Abbauprofil wie organische Abfälle, sondern sind im Durchschnitt auch zehnmal stärker und steifer als die bisher bekannten Spirulina-Biokunststoffe. Diese Eigenschaften eröffnen neue Möglichkeiten für die praktische Anwendung von Kunststoffen auf Spirulina-Basis in verschiedenen Branchen, darunter Einwegverpackungen für Lebensmittel oder Haushaltskunststoffe wie Flaschen oder Tabletts".