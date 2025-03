„Bei Verpackungen, die für ein bestimmtes Teil bestimmt sind, können wir die leeren Verpackungen nur an diesen Lieferanten zurückschicken“, erklärt Cotillard. „Bei Standardverpackungen versuchen wir, sie an den nächstgelegenen Lieferanten zu schicken, der sie benötigt, und nicht zurück an den ursprünglichen Lieferanten.

Dadurch wird nicht nur der Rückweg der Verpackungen erheblich verkürzt und damit der CO 2 -Ausstoß um bis zu 18.000 t pro Jahr gesenkt, sondern auch die Verweildauer der Verpackungen in den Lastwagen verringert, was bedeutet, dass im Gesamtpool weniger Verpackungen benötigt werden.

Während die Eingangsströme zu den Montagewerken durch Mehrwegtransportverpackungen in hohem Maße optimiert werden können, stellen Ersatzteile für den Aftermarket eine größere Herausforderung dar, da diese in hohem Maße auf Einwegverpackungen angewiesen sind. Die Verpackungsverordnung PPWR und die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) könnten sich jedoch stärker auf das Aftermarket-Segment auswirken, da der Druck zur Einhaltung der Vorschriften eine Umstellung auf mehr Kreislauflösungen erzwingen könnte. Die Maßnahmen der PPWR, die im Februar dieses Jahres in Kraft traten, werden ab dem 12. August 2026 gelten.