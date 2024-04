Die webbasierte Lösung Prezero SPOT (Sustainable Packaging Optimization Tool) ermöglicht es Verpackungsherstellern und Inverkehrbringern von Verpackungen, ihr Verpackungsportfolio kreislauffähiger zu gestalten. Entwickelt wurde sie gemeinsam von dem Umweltdienstleister Prezero und dem Softwareanbieter Packaging Cockpit. SPOT berücksichtigt für die Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen neben Material und Verpackungsgestaltung auch die Entsorgungsstrukturen aller EU-Länder. So werden Unterschiede der Recyclingfähigkeit von Verpackungen von Land zu Land sichtbar: Das Tool führt den jeweiligen CO 2 -Fußabdruck sowie die damit relevanten Kosten wie Kunststoffsteuern, Lizenzentgelte und Littering Fonds länderspezifisch auf und ermöglicht somit einen Vergleich auf europäischer Ebene.

Lösungen vergleichen und auswerten

Damit erweitert Prezero sein bisheriges Angebot zur Nachhaltigkeitsförderung von Verpackungen. Prezero stellt SPOT kostenfrei zur Verfügung und befähigt Marktteilnehmer, verschiedene Verpackungsvarianten detailliert zu vergleichen, um die besten Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Jedem Nutzer wird so eine umfassende Optimierung des eigenen Portfolios ermöglicht, heißt es. Darüber hinaus ermöglichen effiziente Funktionen zum Datenmanagement die Verwaltung des eigenen Verpackungsportfolios. Diese erleichtern die Zusammenarbeit und Kommunikation verschiedener Schnittstellen in der jeweiligen Wertschöpfungskette einer Verpackung. Durch intuitive Eingabefelder sowie vereinfachte Datenimporte lassen sich Analysen zum Verpackungsportfolio zeitsparend und einfach gestalten. So wissen Hersteller und Inverkehrbringer von Verpackungen schnell, welche Produkte sie optimieren können und wie diese im Sinne der Nachhaltigkeit abschneiden.

Bei Bedarf ergänzen Experten von Prezero und Packaging Cockpit das Angebot des Online-Tools auf Wunsch mit zusätzlichen Beratungsleistungen. Diese umfassen die gesamte Wertschöpfung einer Verpackung – vom Produktdesign über die Produktion und Nutzung bis hin zur Wiederverwertung der Materialien für neue Produkte. Unter Berücksichtigung von Rezyklateinsatz, technischer Machbarkeit und Einsparpotenzialen beraten die beiden Firmen nach eigenen Angaben bereits viele Unternehmen unterschiedlicher Branchen.