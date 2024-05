Stahl-Coil-Verpackung mit der Serie 350 RP LCIII. (Bild: Metpro)

Wer das übergeordnete Ziel Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Verpackungen herunterbricht, der stößt auf ein komplexes Problem: Es ergibt sich bestenfalls eine Zielhierarchie.

Vermeidung von Abfällen

Einsatz regenerativer Substrate/Substanzen

Ermöglichung von Recycling

Reduzierung von CO2-Emissionen

Und am besten werden alle Ziele zur gleichen Zeit erreicht. Welche Voraussetzungen müssen also geschaffen werden, um nachhaltige Lösungen zum Korrosionsschutz in der Verpackung zu entwickeln? Sowohl die Ausgangsstoffe als auch die eingesetzte Energie sollten so umweltverträglich wie möglich gestaltet werden. Denn wenn hier schon keine Umweltverträglichkeit besteht, kann es bei der Findung von Verpackungslösungen erst recht kein „Happy (Green) End“ mehr geben.