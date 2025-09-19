Die große Band-Frage: Papier oder Kunststoff?

Wenn es darum geht, wertvolle Güter während des Transports zu sichern, spielen Umreifungsbänder eine entscheidende Rolle. Sie sind die unsichtbaren Helden, die nicht nur Schäden am Produkt verhindern, sondern im Ernstfall bei Unfällen oder einer Vollbremsung auf dem Transportweg auch Leben retten. So ermöglichen die Bänder maximale Sicherheit bei minimalem Materialeinsatz. Doch hinter ihrer schlichten Erscheinung verbirgt sich ein komplexes Zusammenspiel aus Materialien, Nachhaltigkeit und Performance.

Mit dem Fortschritt der Technologie, der Entwicklung der Verbrauchererwartungen und strengerer Nachhaltigkeits-Regulatorik (Stichwort PPWR) haben sich die für Unternehmen verfügbaren Optionen weiterentwickelt: Neben den bewährten Kunststoffbändern drängen immer mehr Alternativen aus Papier auf den Markt. Viele Unternehmen stehen daher vor der großen Frage: Welches Material ist für meine Anwendungen am besten geeignet?

Kunststoff: Der widerstandsfähige Allrounder

Kunststoffbänder, insbesondere solche aus recyceltem PET, bieten hohe Festigkeit und lange Haltbarkeit. Sie können problemlos schwere Küchenschränke und gestapelte Produkte auf Paletten sichern. „PET-Bänder sind besonders reißfest und gleichzeitig elastisch“, erklärt Martin Bussmann, Abteilungsleiter Material Innovation bei Mosca. „Dadurch federn sie Stöße während des Transports zuverlässig ab und halten je nach Breite Belastungen zwischen 185 und 580 Kilogramm stand.“

Ein weiterer Vorteil ist: Nach ihrem Gebrauch lassen sich die Bänder leicht im Wertstoffkreislauf weiterverarbeiten. PET-Bänder können nach Gebrauch zu neuen Bändern recycelt werden und so ein geschlossener Kreislauf entstehen. Trotzdem bleiben die Umweltauswirkungen der Kunststoffindustrie und die Bedenken, ob diese nach der Nutzung richtig entsorgt werden, bestehen.

Daher sieht die neue europäische Verpackungsverordnung PPWR in Artikel 29 (neu, bisher Art. 26) derzeit auch Wiederverwendungsquoten für Palettenumwicklung und -umreifungen vor. „Das sehen wir kritisch, da diese Forderung technisch nicht umsetzbar und ökologisch nicht sinnvoll ist,“ kommentiert Bussmann. Und fügt hinzu: „Umreifungsbänder werden beim Entfernen zerschnitten und lassen sich nicht zum exakt gleichen Zweck wiederverwenden, ohne in einem Zwischenschritt recycelt zu werden. Würde man die bereits verwendeten Bänder dennoch weiter einsetzen, würden Sicherheitsrisiken während des Transports entstehen.“