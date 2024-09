NFC-Chip im Becherboden der Iqpaks. (Bild: Fraunhofer LBF)

Als Rückgabeweg der Mehrwegverpackung kommt laut Johann Löning zunächst das bestehende Netzwerk im Einzelhandel in Frage. Dort sind in national agierenden Systemen Leergut und Pfandwert miteinander verknüpft. Wenn ein Kunde einen Iqpak zurückgibt, erhält er einen QR-Code in der Iqpak-App seines Smartphones, den er beim rücknahmeberechtigten Händler einlösen kann.

Darüber hinaus bietet Iqpak durch seine Anbindung an eine Datenbank weitere Rückgabemöglichkeiten, die über den Einzelhandel und nationale Grenzen hinausgehen. Iqpaks könnten in vereinfachten Rücknahmesystemen zurückgegeben werden, unabhängig davon, in welchem europäischen Land das Pfand generiert wurde. Beispielsweise könnten spezielle Rücknahme-Container Teil eines solchen Netzwerks sein. Diese Container sind mit der Iqpak-Datenbank verbunden und bei Rückgabe wird ihr Pfandwert mittels des NFC-Chips der Verpackung in der Datenbank auf „Null“ gesetzt, was das Leergut für Diebe wertlos macht. Auch hier erfolgt die Gutschrift über die Iqpak-App auf dem Smartphone des Verbrauchers und die anschließende Einlösung. Das System hilft zudem im Einzelhandel die Raumnot in den Leergut-Lagern zu reduzieren. Verbrauchern bietet dieses potentielle europäische Rückgabesystem über nationale Grenzen hinweg die Pfandverpackungen gegen Pfandzahlung zurückzugeben. Somit wäre erstmals auch ein europaweites Rücknahmesystem möglich.