Sappi präsentiert auf der Fachpack neue Produkte aus den Bereichen flexible Verpackungen, Nassleimetiketten, Wellpappe und Frischfaserkarton. Im Bereich flexibler Verpackungen stellt das Unternehmen Barrierepapiere vor. Diese Papiere verfügen über integrierte Barrieren gegen Sauerstoff, Fett, Wasserdampf, Mineralöl und Aromen, wodurch zusätzliche Beschichtungen oder Laminierungen entfallen. Guard ICC ist ein beidseitig beschichtetes Papier für flexible Verpackungsanwendungen wie Waffeleis. Guard OHS enthält Sauerstoff- und Wasserdampfbarrieren und eignet sich besonders für Süßwarenverpackungen. Guard Twist Gloss wurde für Twisting-Anwendungen in der Süßwarenindustrie entwickelt.



Des Weiteren wird auch das Portfolio an ungestrichenen und gestrichenen flexiblen Verpackungspapieren mit dem neuen Algro Finess C, das speziell für Kaffeeverpackungen entwickelt wurde und durch hochwertige Druck- und Verarbeitungseigenschaften überzeugt, erweitert. Im Bereich Nassleimetiketten stellt der Hersteller das Parade Label WS vor, ein nass- und laugenfestes Etikettenpapier für Mehrwegflaschen von Bier, Mineralwasser und Softdrinks. Es erzielt sehr gute Druck- und Veredelungsergebnisse und ist in Flächengewichten von 65 bis 80 g/m² erhältlich. Für hohe Ansprüche im Kartonbereich wurde die Algro-Kartonfamilie um Algro Volume erweitert. Der Frischfaserkarton eignet sich für hochwertige Verpackungen in den Bereichen Luxusparfüm, Kosmetik und Süßwaren sowie anspruchsvolle grafische Anwendungen. Weitere Exponate sind die Well- und Vollpappe Fusion Topliner und Fusion Embossed. Diese Produkte sind bekannt für ihre Helligkeit, ihren hohen Weißgrad sowie ihre sehr gute Bedruckbarkeit und Formbeständigkeit. Fusion Embossed sorgt zudem für sehr gute Prägeergebnisse sowie hohe Stabilität.

