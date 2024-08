Flexible Lösung für Displaykartons: Das neue Verpackungssystem Advance S-334. (Bild: Sacmi)

Sacmi präsentiert Systeme für die Primär- und Sekundärverpackung von Süß- und Backwaren. Ein Beispiel ist die vollelektronische Einschlagmaschine HTB von Carle & Montanari, die bis zu 250 Schokoladentafeln und -riegel pro Minute verpackt. Sie ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit und Verpackungsqualität, auch bei empfindlichen Produkten. Die Maschine fertigt Produkte mit Innen- und Außenverpackung, wobei die innere Verpackung an drei Stellen versiegelt wird und die äußere aus vorgeschnittenem Karton oder Papier besteht. Sie ist für umweltschonende Verpackungsmaterialien geeignet und benötigt aufgrund kompakter Abmessungen wenig Platz in der Produktion.



Ein weiteres Exponat ist die Multi-Style-Pralinenwickelmaschine HY7 – die erste mit Hybridtechnologie, die mechanische und energieeffiziente Servoantriebe kombiniert. Sie verpackt bis zu 700 Pralinen pro Minute und ermöglicht flexible Formate wie Seiten- oder Doppel-Twist, Bunch-, Kuvert- und einfacher Einschlag. Auch empfindliche oder unregelmäßig geformte Produkte werden effizient gewickelt. Die Maschine passt sich flexibel an Pralinenform und Folieneigenschaften an und verarbeitet umweltschonende Verpackungsmaterialien. Ebenfalls im Messefokus sind flexibel konfigurierbare Displaykartons. Süßigkeiten und Snacks in Riegelform werden oft in Displaykartons an den Handel geliefert. Diese Sekundärverpackungen gilt es in einer Vielzahl von Formaten und mit unterschiedlichen Stückzahlen sowie sortengemischt befüllt zu produzieren. Das Kartonierungssystem Advance S334 bewältigt diese Aufgabe effizient. Der Linearmotor ermöglicht unabhängige Prozessschritte beim Aufrichten, Befüllen und Verschließen, was bei häufigen Produktwechseln hohe Vielseitigkeit ermöglicht. Anwender erreichen bis zu 800 Produkte oder 150 Kartonschachteln pro Minute.



Fachpack 2024:

Halle 1, Stand 239