Beim Palettieren sind Mietzellen besonders gefragt. (Bild: Coboworx)

Mit seiner Plattform für Robotiklösungen öffnet Coboworx kleinen und mittleren Unternehmen die Tür zur digitalen Fabrik - und das on demand ohne Spezialwissen und mit den flexiblen liquiditätsschonenden Möglichkeiten eines Mietmodells. Zur Fachpack 2024 stellt das Unternehmen zwei Palettierzellen für unterschiedliche Anforderungen vor: eine Basic-Move-Zelle mit klassischem Industrieroboter und eine Standardzelle mit Cobot. Da es für den Roboter nicht relevant ist, welche Produkte er palettiert, ist die Bandbreite der Anwendungen entsprechend groß: Tierfutter, Gewürze, Kanister, Farbeimer. Auf der Webseite des Unternehmens lassen sich online Konfigurationen durchspielen und schon sehr präzise auf die Anforderungen der betrieblichen Praxis anpassen. Auf dem Messestand in Nürnberg können Besucher individuelle Konfigurationen an einem Bildschirm vornehmen. Mit den Modulen aus dem Baukasten ist das so einfach wie mit Fischertechnik. Da die Zellen platzsparend konzipiert sind, eignen sie sich insbesondere, wenn eine Produktionslinie oder Palettierstation nachträglich automatisiert werden soll. Alle Zellen gibt es in einem Mietmodell mit Laufzeiten zwischen zwei und fünf Jahren. Dieses Mietmodell ist inzwischen besonders gefragt, weil sich mit einer zeitlich begrenzten Miete Spitzenlasten in der Produktion einfach abdecken lassen und damit die Liquidität des Unternehmens nicht strapaziert wird. Wer die Praxis sprechen lassen will, kann in einer Testphase von wenigen Wochen eine Anlage einsetzen. Damit können Produktionskapazitäten flexibel angepasst werden. Das Pilotprojekt Pay-per-Pick arbeitet das Unternehmen derzeit aktiv mit Anwendern aus.



Fachpack 2024:

Halle 7A, Stand 755