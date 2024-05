Nachdem die Vierrandsiegelbeutel codiert, fertig befüllt und verschlossen sind, werden sie mithilfe des Schrägbandes an den Kartonierer vom Typ P1600 übergeben und gestapelt. Die Stapel mit jeweils 30 Beuteln werden einer Aufnahme zugeführt und in Zellen eingeteilt, damit sie im weiteren Prozess in Sekundärverpackungen inklusive vorgefalteter Beipackzettel verpackt werden können. Die Leistung des P1600 Kartonierers ermöglicht das Verpacken von bis zu 150 Kartons pro Minute.



Damit auch die Sekundärverpackungen die notwendigen Produktionsdaten erhalten, wurde ein Thermal-Inkjet-Drucker (TIJ) GX-OEM in den Kartonierer integriert, um die fertig befüllten und verschlossenen Sekundärverpackungen ebenfalls mit einer zweizeiligen Codierung – bestehend aus Chargennummer plus Mindesthaltbarkeitsdatum – zu versehen.



Der GX-OEM ist eine Thermal-Inkjet-Lösung (TIJ), die sich nahtlos in Verpackungsanlagen integrieren lässt. Sie ist für den Einbau in Schaltschränke konzipiert. Betrieb,

Drucklayouterstellung und -bearbeitung können direkt über die Maschinensteuerung (HMI) des Kunden durchgeführt werden. Die Integration der Domino GX-Serie über das VDMAXML-Protokoll ermöglicht nicht nur das automatische Zuweisen der variablen Textinhalte, sondern ist durch das automatisierte Login-Verfahren und Audit Trail vollumfänglich in die Software der Körber-Maschinen integriert. Dies wird auch für die Lasersysteme eingesetzt, was dem Endkunden den Umgang mit den Domino-Systemen weiter erleichtert.