Das Bio in Bioplastik oder auch in biobasiert hat nichts mit ökologischer Landwirtschaft zu tun, vielmehr soll es darauf hindeuten, dass es sich um nachwachsende Rohstoffe handelt. Die biobasierten Kunststoffe können in zwei Gruppen eingeteilt werden. In der ersten Gruppe sind Stoffe, deren chemische Struktur bis vor wenigen Jahren im Zusammenhang mit Kunststoffen eher unbekannt war. Dazu gehört beispielsweise Polymilchsäure (PLA), die durch das Fermentieren und anschließende Polymerisieren von Zucker hergestellt wird. In der zweiten Gruppe sind Kunststoffe mit der gleichen chemischen Struktur wie bekannte Kunststoffe, beispielsweise PET, die aber nicht petrochemisch hergestellt werden. Das wird dann in der Nomenklatur durch den Zusatz „bio“, also in diesem Fall Bio-PET angegeben.

Bioplastik wird aus Rohstoffen wie Weizen, Mais oder Holz hergestellt. Grundlage für die Kunststoffe können unter anderem Zucker, Stärke, Cellulose oder Öle sein. Hier haben wir Ihnen einen Artikel zu Kunststoffen aus den Schalen von Sonnenblumenkernen verlinkt.

Biologisch abbaubar oder kompostierbar?

Nachdem geklärt ist was biobasiert heißt, widmen wir uns der Frage was biologisch abbaubar bedeutet. Es heißt, dass ein Material sich durch biologische Prozesse – meistens Mikroorganismen oder Enzyme – in die Moleküle CO 2 und H 2 O zersetzen lässt. Der zeitliche Rahmen dafür ist nicht definiert. Beim Attribut kompostierbar hingegen schon, nämlich in der DIN13432.

Das ist das nächste Fass – oder Biotonne – das dieser Artikel aufmacht. Wie oben schon erwähnt ist der Unterschied zwischen kompostierbar und biologisch abbaubar der Faktor Zeit, aber auch die Umgebungsbedingungen spielen hier eine Rolle. Während biologisch abbaubar darauf hinweist, dass dieser Prozess irgendwann passieren wird, bekommen das Attribut kompostierbar nur diejenigen Verpackungen, bei denen 90 % der Polymermasse innerhalb von 180 Tagen in CO 2 und H 2 O zerfallen ist.

Allerdings muss auch bei der Definition kompostierbar wieder unterschieden werden: zwischen industriell kompostierbar und heimkompostierbar. Das ist jedoch ein Fass, dass wir erst im nächsten Abschnitt aufmachen wollen. Zunächst genügt es zu wissen, dass sich die oben benannte DIN13432 auf die industrielle Kompostierbarkeit bezieht. Für die Heimkompostierbarkeit gibt es bisher weder eine Norm in der EU noch in Deutschland.

Aber der TÜV Austria definiert technische Anforderungen, die Materialien erfüllen müssen, damit sie das Siegel „Ok Compost Home“ tragen können. Ein Beispiel dafür sind Farb- und Additivmasterbatches des Spezialchemiekonzerns Clariant.