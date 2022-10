Mangelnde Kontrolle wird teuer

Wird die eigene Behälterflotte jedoch mit mangelnder Kontrolle und wenig Übersicht verwaltet, können schwere Folgen daraus resultieren: Ladungsträger gehen verloren, werden gestohlen oder vergessen. Und wenn Verpackungen nicht dort sind, wo sie benötigt werden, kann es für Unternehmen schnell teuer werden. So kosten dem Interos Annual Global Supply Chain Report von Mai 2022 zufolge globale Lieferkettenstörungen große Unternehmen mehr als 180 Mio. US-Dollar pro Jahr. Können Behälter nicht problemlos dorthin gebracht werden, wo sie benötigt werden, gefährdet das die Lieferkette und erzwingt im schlimmsten Fall einen Produktionsstopp.



Mehrwegverpackungen haben dabei ein noch größeres Kostenpotenzial: Sie sind in der Regel teurer in der Anschaffung und darauf ausgelegt, die Lieferkette mehrfach zu durchlaufen – als Vollgut zum Lieferort, als Leergut zum nächsten Beladungsort und so weiter – möglichst lange, möglichst effizient. Um Kostenfallen zu vermeiden, können Unternehmen ihre Mehrwegverpackungen mit sogenannten Tracking-Devices ausstatten. Also mit drahtlosen Sensoren, die den Standort sowie die Bewegungen des Ladungsträgers bestimmen und über verschiedene Kommunikationsnetzwerke direkt an die Logistikverantwortlichen überliefern.



Je nach zu transportierender Ware können die Verpackungen mit zusätzlichen Sensoren ausgestattet werden, die Umgebungsverhältnisse sowie Temperaturen messen, Füllstände überwachen oder Erschütterungen registrieren können. So können Unternehmen ihre Lieferketten vollständig sichtbar machen, die Rückführung ihrer Ladungsträger gewährleisten und wertvolle Informationen für eine effiziente Bestandsverwaltung generieren.