In der Logistik haben Dienstleister oft genug keinen zeitlichen Spielraum. Den Liefertermin gibt der Kunde vor. Zu dieser externen Herausforderung kommt intern die Anforderung (für die beschaffte Anlage), Gebinde mit einem Gewicht von gut 18 kg handhaben zu müssen und einen Durchsatz von 400 Einheiten pro Stunde zu sichern. Die Palettieranlage musste in jedem Fall für diesen Durchsatz ausgelegt sein, denn die Anlage mengenmäßig zu reduzieren, nur um automatisieren zu können, kam nicht in Frage. Dienstleister in der Logistik müssen enorm flexibel sein. Das gilt für Personal wie für die Technik. Im Fall der automatisierten Verpackungsanlage sind 17 unterschiedliche Kartonmuster zu bewältigen. Die Packmuster sind in der Zellensteuerung hinterlegt und lassen sich per Knopfdruck auf wechselnde Gegebenheiten beim Kunden, ausgelöst etwa durch besondere Werbemaßnahmen, anpassen. Ganz heikel in einer bestehenden Produktion: die automatisierte Anlage sollte nicht mehr Platz erfordern als schon für das manuelle Palettieren zur Verfügung stand. Eine schlanke, kompakte Roboterzelle war also gefragt – ein charakteristisches Merkmal der Coboworx-Zelle.