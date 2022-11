Das Heißwassergerät Hot 2.6 Premium ist in vielen Haushalten oder kleineren Bürogemeinschaften im Einsatz. Ein schneller und komfortabler Weg zu sehr heißem Wasser – etwa um Getränke und Speisen zuzubereiten oder stark verschmutztes Geschirr zu reinigen. Doch wie kommt das innovative Produkt zum Kunden? Und was passiert mit der Verpackung? Diese Fragen bewegten die Produktexperten bei Stiebel Eltron, die genau prüfen, wie sorgfältig ein Produkt verpackt werden muss, damit es auf dem Weg zum Kunden nicht beschädigt wird. Zusätzlich geht es um die Fragen, wie ressourcenschonend eine Verpackung ist, und wie sie fachgerecht entsorgt wird. Denn nur durch ein professionelles Rücknahme- und Entsorgungssystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht sowie Deponien und die Umwelt entlastet.



„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kunststoffe in Verpackungen zu vermeiden, um unsere Produkte noch nachhaltiger zu machen“, sagt Hauke Hagen, Head of Product Management bei Stiebel Eltron. „Zudem wollten wir erstmals eine Verpackung anbieten, die den hohen Amazon-FFP-Standards mit ISTA 6 Amazon.com SIOC Zertifizierung gerecht wird. Das ist uns in einem starken Innovationsprozess gelungen – gemeinsam mit den Experten von Schumacher Packaging haben wir ein ideales Produkt entwickelt.“



Die Verpackungsspezialisten bei Schumacher Packaging haben die Herausforderung gerne angenommen. Sie entwickeln für viele Produktkategorien in zahlreichen Branchen individuell auf die jeweiligen Kundenanforderungen angepasste Monoverpackungen, also Verpackungen, die komplett papierbasiert sind und sämtlichen Versandbelastungen Stand halten. Der Trend geht über alle Branchen hinweg klar zu Papier und weg von Plastik. Viele Waren können heute bereits vollständig in Karton oder Wellpappe verpackt und verschickt werden.