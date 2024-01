Pharma+Food Markt Herstellung von Ampullen Schott Pharma errichtet neuen Standort in Zentralserbien

Der Spezialglas-Hersteller Schott Pharma investiert in den Ausbau seines globalen Produktionsnetzwerks: In Jagodina in Zentralserbien soll ein neuer Produktionsstandort für Ampullen entstehen. Einfach hier klicken.