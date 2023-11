Entsorgungstipps für verschiedene Verpackungsarten

• Blister- oder Durchdrückverpackungen: Diese enthalten häufig Tabletten oder Kapseln und sind in Kunststoff und Aluminiumfolie eingeschweißt. Sie gehören in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Dasselbe gilt für Arzneimitteldosen aus Kunststoff. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Verpackungen vor der Entsorgung vollständig leer sind.

• Salbentuben und Salbentiegel: Aluminium- und Kunststofftuben für Salben, Gele oder Cremes werden – nach vollständiger Entleerung – in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gegeben. Um eine sortenreine Erfassung in den Sortieranlagen zu ermöglichen, sollten Deckel aus anderen Materialien abgeschraubt und getrennt von der Tube im Verpackungsmüll entsorgt werden. Leere Kunststofftiegel, beispielsweise für in der Apotheke angerührte Salben, können ebenfalls in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gegeben werden.

• Pumpsprays und Spraydosen: Pumpsprayflaschen aus Kunststoff, beispielsweise für Nasenspray, sowie Spraydosen aus Aluminium wie Sprühpflaster gehören ebenfalls in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Auch hier gilt, dass die Behältnisse vollständig entleert sein müssen, da Reste bei der Weiterverarbeitung zu Bränden oder Explosionen führen können.

• Pharmazeutische Glasbehälter: Leere Glasverpackungen von Medikamenten, von Fläschchen bis zu Gläsern, werden in Glascontainern entsorgt. Sie werden nach den Farben Weiß, Braun und Grün sortiert, genau wie andere Glasflaschen und -behälter.

• Umverpackungen und Beipackzettel: Umverpackungen aus Karton und Beipackzettel aus Papier gehören in die Altpapiertonne oder den Altpapiercontainer.