Während die Form der Seitenhalsflasche im Laufe der Jahre nur minimal verändert wurde, entsprachen das Etikettendesign und der Verschluss dem jeweiligen Stand der Technik (Metall, Bakelit oder Polymerkunststoffe).



Im Zweiten Weltkrieg wurden die Dresdner Lingner Werke völlig zerstört, der verbliebene Rest enteignet und auch die Auslandsunternehmen gingen verloren. Der Firmensitz wurde nach Düsseldorf verlegt. 1950 wurde in Düsseldorf-Oberbilk unter Prof. Ernst Schneider in einer Notunterkunft wieder mit der Produktion von Odol begonnen. Bereits 1957 wurde in Düsseldorf-Holthausen ein neues Werk bezogen und ein paar Jahre später war Odol in der damaligen BRD mit drei Millionen Flaschen Marktführer mit über 50 % Marktanteil. 1974 übernahm die englische Beecham Gruppe die Lingner Werke und führte sie mit der im badischen Bühl ansässigen Firma Fischer + Fischer GmbH zur Firma Lingner + Fischer zusammen.



Heute gehört Odol nach diversen Fusionen zum Portfolio des Pharmariesen Glaxo Smith Kline Consumer Healthcare und fungiert als Dachmarke für zahlreiche Zahnpflegeprodukte rund um die 1989 eingeführte Marke Odol-med3.