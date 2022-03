Das Portfolio von Faller Packaging beinhaltet noch weitere nachhaltige Produkte. Das Unternehmen hat beispielsweise ein Multipage-Haftetikett für Glas-, Kunststoff-, Papier- und Kartongebinde entwickelt, das auf die sonst übliche Folienlaminierung verzichtet. Es besteht ausschließlich aus Papier und ist bedenkenlos recycelbar – damit leistet es einen Beitrag dazu, Medikamentenverpackungen umweltverträglicher zu gestalten.



Die Multipage-Haftetiketten sind mit zwei bis 32 Seiten verfügbar – damit können Pharmaunternehmen besonders viele Informationen für Ärzte, Apotheker und Patienten auf kleinem Raum unterbringen. Sie stellen eine Kombination aus Etikett und Packungsbeilage dar und sind in zwei Varianten erhältlich: als Booklet-Etikett in Broschürenform und als gefaltetes Leaflet-Etikett. Darüber hinaus haben Kunden die Wahl aus zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Etiketten können beispielsweise permanent haftend, ablösbar oder wiederverschließbar ausgeführt und mit Perforationen, abtrennbaren Seiten sowie diversen Öffnungsvarianten ausgestattet sein. Faller Packaging versieht sie nach Bedarf auch mit Braille (Blindenschrift) und einem seriellen Code gemäß Richtlinie 2011/62/EU.



Auch bei den Packungsbeilagen handelt Faller Packaging nachhaltig und verwendet dafür ein speziell für die Anforderungen der Pharmaindustrie entwickeltes und optimiertes Dünndruckpapier. Damit erreicht der Verpackungsspezialist mit bis zu 20 % weniger Farbe das gleiche Druckbild wie bei herkömmlichen Pharmapapieren – ohne die Opazität, Druck- und Falteigenschaften zu beeinträchtigen. Das Spezialpapier reduziert den Ressourcenverbrauch, verbessert die Ökobilanz im nachgelagerten Recyclingprozess, verlängert die Lebensdauer der eingesetzten Papierfasern, verringert die Transportkosten und optimiert die CO 2 -Bilanz entlang der gesamten Supply Chain.

Effizienter Einsatz von Ressourcen

Doch nicht nur auf Produktebene, sondern auch in der eigenen Fertigung ist Nachhaltigkeit eines der zentralen Unternehmensziele von Faller Packaging. Der Hersteller nutzt für seine Verpackungen vorwiegend Papier und Karton aus nachhaltiger und zertifizierter Forstwirtschaft. Es werden keine tropischen Regenwälder zerstört, sondern Schwachholz und Sägewerksnebenprodukte aus europäischen Wäldern verwendet. Bei der Herstellung der Faltschachteln, Packungsbeilagen und Etiketten verwendet Faller Packaging nur Farben und Lacke ohne Schwermetallverbindungen, Mineralöle und aromahaltige Lösemittel. Sämtliche deutschen Standorte von Faller Packaging beziehen zudem ihre Energie zu 100 % aus erneuerbaren Quellen. All das bildet für den Verpackungsspezialisten bereits eine sehr gute Basis, um seiner ökologischen Verantwortung gerecht zu werden. Detaillierte Informationen dazu und Einblicke in das vergangene Geschäftsjahr finden sich im Nachhaltigkeitsbericht, den Faller Packaging regelmäßig im Frühjahr veröffentlicht.