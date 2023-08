Mit der Herstellung serialisierter Etiketten für die verwechselungssichere Kennzeichnung seiner Produkte hat der Kunde an die Plöckl Media Group eine Aufgabe ausgelagert, die nicht zu den eigenen Kernkompetenzen als Hersteller von Medizin-und Laborartikeln gehört. Umso wichtiger ist es daher für das Unternehmen, sich auf eine durchgängige und gleichbleibend hohe Qualität der Etiketten verlassen zu können. Bei PMG Pharma ID ist dies auf verschiedene Weise sichergestellt: So werden alle Etiketten unmittelbar nach ihrer Bedruckung auf ihre uneingeschränkte maschinelle Lesbarkeit untersucht. Hierfür hat die Plöckl Media Group in den Produktionsprozess zur Read-after-Print-Kontrolle ein zertifiziertes Prüfgerät integriert, das die Anforderungen der ISO/IEC 15426-11und ISO/IEC 15426-2:2015-082 erfüllt. Es bewertet jedes einzelne Etikett hinsichtlich von Qualitätsparametern entsprechend der Norm ISO/IEC154163 bzw. ISO/IEC154154. Hierzu zählen die Mindest-Reflexion, die Dekodierung, die Mindest-Ruhezone, den Symbolkontrast, die Modulation, mögliche Code-Defekte sowie die Dekodierbarkeit.

Nur Etiketten, die diese Spezifikationen erfüllen, bleiben auf der Rolle. Dies ermöglicht die zuverlässige Identifikation der Medizin-und Laborartikel in Lieferketten und Anwendungsszenarien. Der zweite Sicherheitsaspekt der serialisierten Kennzeichnung mit PMG Pharma ID betrifft die nur einmalige und damit im Sinne des Wortes „eindeutige“ Vergabe einer Produktnummer. Das zertifizierte Prüfgerät beurteilt nicht nur die Codequalität, sondern übermittelt die Leseinformationen an die zentrale Datenbank von PMG Pharma ID. In Echtzeit wird jeder Datensatz – also jedes Etikett – darauf geprüft, ob es in der Vergangenheit schon einmal erzeugt worden ist. Sollte eine solche Doppelung erkannt werden, wird das betreffende Etikett markiert und entnommen – ein Fall, der bei den vielen Millionen bislang produzierten Barcode-Etiketten von PMG Pharma ID noch nie aufgetreten ist.

Da ein Prozessfehler in der Vergabe der Produktnummer beim Kunden oder ein Fehler in der Datenerstellung beim Produzenten aber nie auszuschließen ist, wurde hier entsprechend vorgebeugt. Jeder Hersteller und jeder Anwender kann also absolut darauf vertrauen, dass es sich bei dem betreffenden Etikett auf einem Produkt um ein Unikat und nicht um ein Double oder ID-Zwilling handelt.

Produktionsumfeld orientiert sich am EG-GMP-Leitfaden

Bei der Ausgestaltung des Produktionsumfeldes der Etiketten orientiert sich die Plöckl Media Group am EG-GMP-Leitfaden, Annex 1. Dieser hält im Grundsatz fest, dass bei der Herstellung steriler Produkte – und damit wohl auch der allermeisten Medizin- oder Laborartikel – besondere Reinheitsanforderungen gelten, um das Risiko von Kontaminationen mit Mikroorganismen, Keimen oder Partikeln möglichst gering zu halten. Daher werden die PMG Pharma ID –Etiketten unter Einsatz aseptischer Produktionsmittel und Hintergrundumgebungen sowie bei einem hohen Maß an Reinheit und reduzierter RNase und DNase im Ruhe- wie auch im Betriebszustand produziert und verpackt. Dies ermöglicht bestmögliche Sauberkeit der Etiketten im späteren Kennzeichnungsprozess beim Kunden. Das bedeutet für Kunden hochwertige Barcode-Etiketten, bei Bedarf in hohen Stückzahlen, die dank 100%-Prüfung durch zertifiziertes Prüfgerät immer lesbar und dopplungsfrei serialisiert sind.

