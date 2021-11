Bedienerfreundliche Software

Neben dem kompakten mechanischen Aufbau trägt auch die Ansteuersoftware der Maschine maßgeblich zur Kundenakzeptanz bei. Durch ihre intuitive Projektansicht hat der Anwender die Programme zur Fertigung unterschiedlicher Verpackungsformate gut im Griff. Ein besonderes Merkmal der Software ist der schnelle Formatwechsel, der aus mehreren Schritten besteht. In der Vergangenheit musste der Anwender hier manuell eingreifen. Auch bei Zeitdruck durfte hierbei nichts schiefgehen – eine hohe psychische Belastung für den Bediener. In der Verpackungsmaschine Compal erledigen Servomotoren CMP.. von SEW-Eurodrive den gesamten Wechsel. Damit werden alle Maschinenteile in die richtige Position für das neue Produkt gebracht – gänzlich ohne manuellen Eingriff. durch das Personal Der Ablauf dauert weniger als eine Minute und lässt sich jederzeit starten.

Hohe Energieeffizienz

Schließlich wurde bei der Entwicklung der Maschine besonders auf die Energieeffizienz Wert gelegt. SEW-Servomotoren der Baureihe CMP.. erreichen die Vorgaben hinsichtlich der Dynamik und Positioniergenauigkeit mit hoher Effizienz. Dadurch sinken nicht nur die Betriebskosten. Prosystem konnte mit Compal auch belegen, dass eine komplexe Maschine nicht immer einen hohen Energiebedarf aufweisen muss. Für Bewegungsaufgaben mit Dauerbetrieb und Drehzahlsteuerung kamen Asynchronmotoren der Baureihe DR.. zum Einsatz. Sie erfüllen die Anforderungen der Wirkungsgradklasse IE3 und entsprechen somit den aktuellen energetischen Standards. Alle Motoren sind Bestandteil des Motorenbaukastens von SEW-Eurodrive und lassen sich daher mit sämtlichen Getrieben passender Leistungs- und Drehmomentklassen kombinieren. Das ermöglicht auch einen schnellen Austausch oder auch eine Nachrüstung bei geänderten Betriebsbedingungen.

Mobil, nachhaltig und serviceorientiert

Durch die Zusammenarbeit mit SEW-Eurodrive gelingt es Prosystem Packaging weiterhin, die eigenen Projektziele zu erreichen: Das italienische Unternehmen schätzt die technische Qualität, Anwendungskompetenz und Innovationsfähigkeit von SEW-Eurodrive. Aktuell prüft der Maschinenbauer die Möglichkeit, mobile Assistenzsysteme aus Bruchsal in ihr Angebot zu integrieren, um den Endkunden noch weitere Vorteile zu bieten. „Mit Prosystem Packaging haben wir einen Partner gefunden, der in hohem Maße auf technische Innovation setzt“, unterstreicht Stefano Benetti, Regional Manager des Drive Centers von SEW-Eurodrive in Verona. „Die Maschinen wurden zur Optimierung der Produktivität und Flexibilität der Endkunden entwickelt. Darüber hinaus besteht eine feste Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz.“

Mit dem Ziel der präventiven Instandhaltung entwickelt Prosystem Packaging Werkzeuge, die dem Bedienpersonal die Fernüberwachung der Maschinen und eine zustandsbasierte Instandhaltung ermöglichen. Ein eigenständiges und in einem Netzwerk integriertes digitales Maschinenkonzept liefert dabei dem Endkunden weitergehende Informationen über Komponenten, Systeme und Prozesse. Es ermöglicht einen 24-Stunden-Support durch Prosystem. Für die Smart Maintenance stellt SEW-Eurodrive Motoren mit digitalisierter Sensorik zur Verfügung. Als Komponenten mit Integration in den vertikalen IOT-Datenfluss ermöglichen sie Anwendern in allen Phasen die Überwachung der Maschinen im Produktionsprozesses.