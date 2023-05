Stefan Dangel, Marketing- und Vertriebsleitung bei Sealpac. (Bild: Sealpac)

Nach pandemiebedingter Messepause blickt die Verpackungsindustrie erwartungsvoll auf ihre Weltleitmesse Interpack. Zahlreiche Innovationen sind in der Branche in den vergangenen sechs Jahren entstanden und können nun endlich auf großer internationaler Bühne präsentiert werden. Die Sealpac GmbH aus Oldenburg, spezialisiert auf Hightech-Traysealer und Thermoformer, ist mit mehreren Neuheiten auf der Messe vertreten.



Die Messehighlights des Oldenburger Maschinenbauunternehmens nehmen die „Hot Topics“ der Interpack auf. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr unter anderem Themen wie Ressourcenmanagement, Effizienzsteigerung und Digitalisierung. Stefan Dangel, Marketing- und Vertriebsleitung bei Sealpac, erklärt: „Unsere R & D ist in der Interpack-Pause zu Höchstleistungen aufgelaufen. Wir haben unsere gesamte Modellpalette überarbeitet und sind sowohl im Traysealer- als auch im Thermoformer-Segment mit Innovationen auf der Messe vertreten.“

Kompakter, halbautomatischer Allrounder

Der Maschinenbauer ist in der Traysealer-Sparte vor allem für effiziente Anlagen bekannt, die größere Produktmengen schnell und sicher vollautomatisch verpacken – bis hin zu Anlagen für industrielle Hochleistungsanwendungen. Auf der Interpack überrascht Sealpac nun unter anderem mit einem neuen Modell für eine breite Range an innovativen Verpackungslösungen: Der kompakte halbautomatische Traysealer Sealpac M-Flex ist ein platzsparender Alleskönner, der Betrieben mit kleinerem Produktionsumfang und vielen Produktwechseln den Einstieg in die kunststoffreduzierte Verpackungswelt ermöglicht. Die kompakte Anlage produziert flexibel und in kleineren Mengen moderne Verpackungen, die Produktschutz mit attraktiver Optik und sparsamem Materialeinsatz vereinen. Die M-Flex ist auf einem Rotationsprinzip aufgebaut: Während im vorderen Bereich der Anlage manuell be- und entladen wird, erfolgt gleichzeitig hinten der eigentliche Verpackungsprozess. Dies ist einerseits effizient, anderseits kann auf nur wenig Raum das gesamte Verpackungsspektrum produziert werden – von Standardlösungen bis hin zu Verpackungskonzepten wie Tray-Skin, Flat-Skin, Flat-Map, Easy-Lid und mehr. Dabei werden alle vorgefertigten Materialien wie Kunststoff, Aluminium, Edelstahl und Karton verarbeitet. Auf diese Weise entstehen sichere, attraktive und zeitgemäße Verpackungen. „Wir haben mit dieser Entwicklung an Anwender aus dem Handwerk, Start-ups oder Betriebe aus Gastronomie und Catering gedacht, denen wir damit auf äußerst geringem Raum und unter nur kurzen Rüstzeiten nun das gesamte Spektrum an Frischeverpackungen eröffnen. Die neue M-Flex eignet sich aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums selbstverständlich auch für Markttests von etablierten Retail-Partnern“, so Stefan Dangel.