Deutschland kann Recycling: Laut der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen betrug die Recyclingquote aller PET-Getränkeflaschen mit Pfand (Mehrweg und Einweg) mehr als 97 %, zusammen mit Flaschen ohne Pfand noch immer bei stolzen 94,8 %. Allerdings: Der Anteil von rPET in PET-Getränkeflaschen betrug im selben Jahr 44,8 %. Mit Blick auf das Jahr 2019, als dieser Anteil noch bei 34,4 % lag, ist dies zwar eine Steigerung um 10 %. Trotzdem stellt sich die Frage: Was passiert eigentlich mit dem restlichen rPET?

rPET – begehrt und vielfach eingesetzt

Die Antwort findet sich in quasi allen Branchen außerhalb der Getränkeindustrie. Denn so ziemlich alle Unternehmen setzen vermehrt auf nachhaltige Praktiken, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Der Einsatz von Rezyklaten passt gut in diese Bemühungen, da sie Ressourcen schonen und den CO2-Ausstoß verringern. Gleichzeitig zeigen Verbraucher bereits seit geraumer Zeit ein wachsendes Interesse an nachhaltigen Produkten. Die Unternehmen reagieren darauf, indem sie umweltfreundliche Materialien verwenden, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen und ihre Markenreputation zu stärken.

Hier finden Sie einige Beispiele, wie das zweite Leben einer PET-Flasche aussehen kann: