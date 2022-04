1. neue verpackung: Herr Kuhsel, Etiketten aus nachhaltigen Materialien wie Zuckerrohr oder Rezyklat erfreuen sich großer Beliebtheit. Welchen Anteil haben diese mittlerweile in der Verpackungsindustrie im Vergleich zu herkömmlichen Varianten?

Andreas Kuhsel: Konkrete Marktanteile von Etikettenmaterialien mit nachhaltigen Bestandteilen oder Rezyklat-Anteil in der gesamten Verpackungsindustrie sind schwierig zu schätzen, da sich dies nach Branche, Anwendungszweck oder gar Land unterscheiden kann.

Insbesondere in der Konsumgüterindustrie nehmen wir derzeit eine stark ansteigende Nachfrage nach Standard-Papieren und Folien mit Rezyklatanteil wahr, die sich sicherlich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Bei Trägermaterialien wird Schritt für Schritt daran gearbeitet „Virgin-Träger" durch rezyklierte Träger zu ersetzen, insbesondere bei PET. Nachhaltige Bestandteile wie Zuckerrohr, Traubenreste oder ähnliches werden gegenwärtig verstärkt in der Weinbranche angefragt.

Durch die Einführung der Plastic Tax in UK in diesem Jahr ist dort der Bedarf nach Folien mit Rezyklat-Anteil angestiegen. Hier zeigt sich auch wieder die Länderabhängigkeit. Es wird spannend zu sehen, wie sich mittelfristig ähnliche Gesetzesentwürfe in Deutschland auf die Nachfrage nach rezyklierten Etikettenmaterialien auswirken könnten.