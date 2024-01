| von Benjamin Müller Expansion in Lateinamerika

Alpla übernimmt Fortiflex in Puerto Rico

Alpla hat Fortiflex in Puerto Rico übernommen. Seit 2017 produzieren die Unternehmen gemeinsam Verpackungen für die Märkte in der Karibik und Mittelamerika. Mit der Übernahme will Alpla den 2023 gegründeten Bereich Alpla Industrial für großvolumige Verpackungslösungen stärken.