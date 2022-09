Das Team mit Sitz am europäischem Innovationslabor von Amazon in Vercelli, Italien, war innerhalb von drei Jahren für die Einführung von mehr als 550 neuen Technologien in den Amazon Logistikzentren in ganz Europa verantwortlich. Dazu gehören:

Sortieranlagen für Artikel: Die vollautomatischen Sortieranlagen ermöglichen körperliche Entlastung, da die Mitarbeiter nicht mehr in den Transportbehältern nach Artikeln suchen müssen.

Palettierroboter: Die großen Roboterarme können ganze Paletten bewegen und machen so den Einsatz von Gabelstaplern für den Transport von Artikeln überflüssig.

Hebevorrichtungen: Die Maschine hebt Transportbehälter an und platziert sie automatisch auf Förderbänder.

Fahrerlose Transportsysteme: Unterstützende Roboter, die automatisch durch den Standort fahren und Gegenstände für die Mitarbeiter transportieren. Laufwege werden so minimiert und Mitarbeiter müssen keine Transportrollwägen und -behälter schieben und ziehen.

Die Entwicklung und Einführung dieser Technologien ist Teil der über 100 Mrd. Euro, die Amazon seit 2010 in Europa investiert hat. Stefano La Rovere, internationaler Direktor Robotics Advanced Technology bei Amazon, erklärt: „Während unserer gesamten Unternehmensgeschichte hat Amazon in Technologie und Innovation investiert, um den Arbeitsalltag der Mitarbeiter zu erleichtern, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und den Kunden eine schnelle und zuverlässige Zustellung zu bieten. In nur drei Jahren hat Amazon mehr als 400 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert und mehr als 550 neue Technologien in den europäischen Amazon Logistikzentren eingeführt. Das Spannende ist, dass wir erst am Anfang stehen und in den kommenden Jahren noch weitere Spitzentechnologien entwickeln und einsetzen werden.“