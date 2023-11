In Deutschland verzichtet Amazon bereits seit 2022 auf Einweg-Umverpackungen aus Plastik. Kunden erhalten ihre Sendungen in flexiblen Papier-Versandtaschen, Kartonumschlägen und Wellpappkartons, die einfach im Haushalt recycelt werden können. Im vergangenen Jahr hat Amazon zudem die Zahl der in Europa versendeten Produkte ohne zusätzliche Umverpackung um mehr als 50 % gesteigert. Das Unternehmen schätzt, dass damit seit 2019 in Europa schon mehr als eine Milliarde Einweg-Plastikumverpackungen vermieden wurden.

Gemeinsam mit den Herstellern arbeitet Amazon daran, mehr Produkte in leicht zu öffnenden Originalverpackungen aus Pappe und Papier zu versenden, die recycelbar sind und ohne zusätzliche Amazon Versandtaschen oder -kartons versendet werden können. Die Produkte werden dann, sollten Kunden das wünschen, mit einem Adressaufkleber versehen und in ihrer Originalverpackung ausgeliefert. Sofern eine Umverpackung erforderlich ist, bemüht sich Amazon, leichtere und möglichst maßgeschneiderte Umverpackungen einzusetzen. So kommen die Produkte sicher an und gleichzeitig werden sowohl Verpackungsmaterial als auch CO 2 -Emissionen reduziert.

Polster aus Papier und Mehrweglösungen

„Wir sind stolz darauf, dass wir in Europa jetzt ausschließlich recycelbare Verpackungen für Kundenbestellungen verwenden“, erklärt Pat Lindner, VP of Mechatronics and Sustainable Packaging bei Amazon. „Diese Initiative ist Teil unseres langfristigen Bestrebens, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit zu werden. Wir werden auch weiterhin in innovative Technologien, maschinelles Lernen und nachhaltigere Materialien investieren, damit unsere Verpackungslösungen – unabhängig davon, ob sie von uns oder anderen Unternehmen stammen – gut für unsere Kundinnen und Kunden, die Gesellschaft und die Umwelt sind.“