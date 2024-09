Die Entwicklung von Amazon hat ein einfaches und effektives Design: Durch die geriffelte Oberfläche ist das Innenfutter des Umschlags, der zu 100 % aus Papier besteht, stoßdämpfend. Damit hält er seinen Inhalt an Ort und Stelle und schützt ihn zugleich während des Transports.

Das Innenfutter ist leicht – und damit auch die Pakete selbst, was ein Gewichtsvorteil im Vergleich zu Kartons gleicher Größe ermöglicht: Pro Sendung werden im Schnitt 44 g Verpackungsmaterial eingespart. Außerdem sind die Umschläge flexibler, ohne dass sie zusätzliches Polstermaterial benötigen. So lassen sich die Umschläge ohne Platzverlust füllen.

Recyclefähigkeit und Transportschutz

„Unsere Herausforderung war: Wie können wir leichte, flexible und vollständig recycelbare Papierverpackungen entwickeln, die aber gleichzeitig so gut schützen wie herkömmliche Luftpolsterumschläge? Denn diese nutzen wir in ganz Europa schon seit Jahren nicht mehr – zusammen mit allen anderen Einwegplastiktüten und -umschlägen.“, erklärt Thais Blumer, European Head of Sustainable Packaging bei Amazon. „Einen zu 100 Prozent recycelbaren Papierumschlag mit geringem Gewicht und maximalem Schutz zu entwickeln, war keine leichte Aufgabe. Doch dank der Zusammenarbeit mit den Verpackungsexperten von Mondi haben wir eine Lösung gefunden, die gleich dreifach überzeugt: Erstens haben wir Umschläge kreiert, die leicht verpackbar sind; zweitens können die Kundinnen und Kunden sie einfach im Hausmüll recyceln; und drittens erlauben diese Umschläge eine unbeschädigte Lieferung.“