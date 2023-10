| von Philip Bittermann PPMA Group Industry Award 2023

Auszeichnung für Schalenversiegler von Ishida QX-500

Der Schalenversiegler QX-500 von Ishida hat bei den PPMA Group Industry Awards 2023 den Preis in der Kategorie „Innovative Verpackungsmaschinen“ gewonnen. Die britische Processing and Packaging Machinery Association (PPMA) vergibt den Award an Lösungen, die Produktivitätssteigerung und Kostensenkung ermöglichen.