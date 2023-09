Neben dem Carton of the Year, Sustainability Award und Public Award wurden auch Gewinner in mehreren anderen Kategorien gekürt, darunter Innovation, General Packaging Virgin Fibre, General Packaging Recycled Fibre, Food & Drink Virgin Fibre und Food & Drink Recycled Fibre.

Jüngste Vorschriften zur Reduzierung von Kunststoffen wie Klarsichtfolie in Schönheitsprodukten veranlassten Edelmann zur Entwicklung der Mary Cohr-Verpackung. Diese erhielt den Innovation Award für ihren Öffnungsmechanismus, der vor Manipulation schützt. Die Verpackung wird aus Sappi-Frischfaserkarton hergestellt, ihr farbiges Punktesystem auf jeder Klappe macht Folienhüllen obsolet. Laut Jury wird sie „die Zukunft manipulationssicherer Verpackungen bestimmen und zur Eliminierung des Bedarfs an nicht recycelbaren Verpackungen beitragen“.