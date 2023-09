Während das schwerere Flaschenmaterial auf den Boden der Wasserbäder sinkt, schwimmt das leichtere Sleeve-Material – auch bei vollflächig bedrucktem Design – auf der Wasseroberfläche. Durch diese Trennung von Flaschen- und Sleeve-Material kann PET-Material wiedergewonnen werden. „Die Flaschenkörper unserer Weichspülerprodukte in Europa bestehen bereits zu 100 Prozent aus recyceltem PET. Durch die Verwendung des neuen Sleeve-Materials sind sie nun auch speziell für das Recycling konzipiert”, kommentiert Abdullah Mahmood Khan, Leiter der globalen Verpackungsentwicklung im Bereich Fabric Enhancers bei Henkel.

„Bei allen Verpackungslösungen, die wir anbieten, achten wir darauf, dass sie den offiziellen Design for Recycling-Richtlinien von Organisationen wie Recyclass in Europa und APR (Association of Plastic Recyclers) in den USA entsprechen. In diesem Fall entspricht das neue Verpackungsdesign von Henkel den spezifischen EPBP-Richtlinien für PET-Flaschen“, ergänzt Lukas Nachbaur, Key Account Manager für Henkel bei CCL.

Henkel verwendet die Sleeves bei etwa der Hälfte seines Weichspüler-Produktportfolios in Europa. Das Projekt soll zur Umsetzung der nachhaltigen Verpackungsziele des Unternehmens beitragen. Diese sehen unter anderem vor, dass bis 2025 sämtliche Verpackungen für die Wiederverwendung oder das Recycling konzipiert sein sollen. Zudem will das Unternehmen die Menge an neuen Kunststoffen aus fossilen Quellen in seinen Konsumgütern um die Hälfte reduzieren, indem es den Anteil an recyceltem Kunststoff auf mehr als 30 % erhöht und das Verpackungsvolumen insgesamt reduziert.