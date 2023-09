Der Preis zeichnet die unternehmensübergreifende Kooperation für den Vorbild-Charakter aus, den das Projekt für die Optimierung der Wertschöpfungskette und die Steigerung des Kundennutzens hat. Die Verleihung fand am Dienstag, 12. September 2023, im feierlichen Rahmen im Zoo Gesellschaftshaus in Frankfurt am Main statt. Veranstalter des Traditionswettbewerbs ist die GS1 Germany, Köln.

Wie funktioniert das Mehrwegsystem „Einfach Mehrweg“?

„Einfach Mehrweg“ ist ein offenes, pfandbasiertes Mehrwegsystem, an dem jedes Unternehmen mit To-go-Angebot im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie partizipieren kann – unabhängig von seiner Größe. Form und Gestaltung der verschiedenen „Einfach Mehrweg“-Schalen und -Becher ermöglichen flexible und vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie die Rückgabe an den Leergutautomaten von einer der mehr als 5.000 Akzeptanzstellen – einschließlich Pfandclearing.

Mit seinen gut rund 3.700 Märkten in Deutschland ermöglicht allein Rewe allen Kunden eine Rückgabemöglichkeit in ihrer Nähe, unabhängig davon, wo der Mehrwegbehälter entliehen wurde.

Die Reinigung der Behälter übernimmt eine industrielle Spülanlage, um die nötige Hygiene im Sinne des Verbraucherschutzes zu erreichen. Für die Nutzer ist die Handhabung niederschwellig, weil keine App, kein Kundenkonto und somit keine Registrierung und Preisgabe persönlicher Daten zur Ausleihe nötig sind.