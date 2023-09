Bannasch: Um einen Großteil dieses Parts kümmern wir uns. Als Circolution vermieten wir die Verpackung an Lebensmittelhersteller, sind also immer Eigentümer und kümmern uns im Grunde um alles ab der Rückgabe im Einzelhandel, beispielsweise über einen Automaten. Das senkt für Unternehmen, die daran teilnehmen wollen, ganz entscheidend die Eintrittshürden.

Zusammen mit unserer Mehrweglösung „Anita in Steel“ haben einen genau auf diesen Behälter abgestimmten Reinigungsprozess entwickelt, der unseren Kunden eine hygienisch sichere Verpackung garantiert.

neue verpackung: Um am Ende vielleicht noch einen Blick in die Zukunft zu werfen: Den Edelstahlbehälter Anita bezeichnet Circolution ausdrücklich als Anfang und Sie kündigten bereits weitere Formen, Größen und vor allem auch Materialien an. Wann planen Sie die nächsten Modelle vorzustellen – und was können wir hier erwarten?

Bannasch: Unser Ansatz war es immer eine Verpackung zu schaffen, die eine möglichst hohe Zyklenzahl zulässt. Und da ein Produkt aus Edelstahl sehr, sehr langlebig ist, haben wir glaube ich eine Premium-Verpackung geschaffen, die sich in Kombination mit einer Folie auf dem Behälter für eigentlich jedes Produkt individualisieren lässt.

Wir erhalten aber aktuell auch viele Anfragen von anderen Marken und Einzelhändlern bezüglich alternativer Größen beziehungsweise Materialien, weil beispielsweise die Anforderungen in anderen Produktkategorie nicht so hoch sind wie im Kaffee Segment. Woran wir gerade arbeiten, sind verschiedene Formen und Größen unserer Edelstahl-Lösung, gleichzeitig entwickeln wir aber auch Angebote aus anderen Materialien, die die Anforderungen anderer Lebensmittel-Segmente abdecken können. Hier stehen wir aber noch am Anfang, weshalb ich hierzu noch nicht mehr verraten möchte – gerne können wir uns dazu noch einmal am Ende des Jahres sprechen.

Büsing: Da wir vorhin über die Skalierung sprachen: Wichtig ist, und hier spreche ich sicher nicht nur für Nestlé, sondern auch im Namen von Circolution, dass nun möglichst viele Unternehmen auf den Zug aufspringen und mitmachen, denn nur dann kriegen wir die Effekte, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Darum laden wir an der Stelle alle anderen Brands herzlich ein, sich zu beteiligen.