Einfallsreich mit Karton

Die höchste Auszeichnung in der Kategorie Creative Cartonboard Packaging (All Other) erhielt das Trio Maria Paula Monroy Vargas, Sarah Drauschke und Margo Rindle von der FH Münster - MSD Münster School of Design in Deutschland für Sandkit.

Dabei handelt es sich um eine Faltschachtel die als Schleifblock, Spender und vieles mehr dienen kann. Das umweltfreundliche Design ist ein Werkzeug für Heimwerkerprojekte und Hausreparaturen und überzeugte die Jury durch seine intuitive Ausführung. Die verschiedenfarbigen Schachteln zeigen die verschiedenen Körnungsstufen des Schleifpapiers an, und das eingelassene Fenster in der Verpackung ermöglicht Verbrauchern die Berührung des Schleifpapiers und seiner Textur vor dem Kauf. Satkar Gidda lobte Sandkit als „benutzerfreundlich, wirtschaftlich und praktisch“.