Mehrweg stärkt Kreislaufwirtschaft

„Die Mehrweg-Flasche ist ein echter Abfallvermeider. Sie schont wertvolle Ressourcen und sorgt so für weniger Müll in der Natur. Wir wissen: Die Menschen in Österreich wollen die Umwelt schützen und dabei auf Mehrweg setzen. Deshalb bringen wir mit der verbindlichen Mehrwegquote ab 2024 die Wahlfreiheit wieder zurück ins Geschäft. Ich freue mich, dass Coca-Cola HBC Österreich die Mehrweg-Kapazitäten erhöht. Das ist ein wichtiger Beitrag weg von der Wegwerfgesellschaft hin zur Kreislaufwirtschaft“, kommentiert Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Derzeit werden im burgenländischen Produktions- und Logistikzentrum in Edelstal – gemessen am Produktionsvolumen – rund 14,2 % in Mehrweggebinden abgefüllt. Für den Großteil der Marken – von Römerquelle über Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mezzo-Mix und Kinley bis hin zu Fuzetea und Cappy – sind Mehrwegglasflaschen bereits in der Gastronomie und Hotellerie im Einsatz.

Auch im Lebensmitteleinzelhandel erfreuen sich Mehrweggebinde für den Konsum zu Hause immer größerer Beliebtheit. Im Handel können Konsumenten neben der 1 l Römerquelle und Römerquelle Emotion Designflasche auch auf Coca-Cola beziehungsweise Coca-Cola Zero in der 1 l Glasflasche zurückgreifen.

Das 1-l-Portfolio wird außerdem um zwei weitere Marken erweitert: Auch Fanta Orange und Sprite sind nun ebenfalls in dieser wiederbefüllbaren Flasche im Handel erhältlich. Mit dem Einsatz eines einheitlichen Flaschendesigns für die unterschiedlichen Limonadenmarken können zusätzlich Produktion und Logistik vereinfacht werden.