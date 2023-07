Markt Packmittelproduktion und Verpackungsdruck STI baut Faltschachtelproduktion in Ungarn und Tschechien aus

STI erhöht die Produktionskapazitäten durch Investitionen in ein ungarisches Faltschachtelwerk und ein Werk in Tschechien, das fortan – neben anderen Produkten – auch Faltschachteln herstellen soll. In beiden Werken kommen Heidelberger Druckmaschinen zum Einsatz. Einfach hier klicken.