Barrierewerte unterschiedlicher faserbasierter Strukturen aus internen Daten des Fraunhofer IVV. (Bild: Fraunhofer IVV)

Vergleicht man die Barrierebeschichtung eines Papiers mit der einer Folie, fallen sofort die Unterschiede in der Oberflächenstruktur auf. Hinzu kommt, dass faserbasierte Substrate bei der Beschichtung mit wässrigen oder lösemittelbasierten Lacken ein gewisses Wegschlagverhalten aufweisen. Dies bedingt, dass das Lösemittel, gegebenenfalls mit Polymer, in das Substrat penetrieren kann. Daraus ergibt sich im Vergleich zu beschichteten Folien eine erheblich größere Defektanfälligkeit, welche in einer geringeren Barriereperformance mündet. Für eine gute Barrierebeschichtung auf Papier ist daher ein Vorstrich zur Verdichtung und Verringerung der Rauigkeit sinnvoll. Weit verbreitet sind mineral- oder stärkebasierte Striche oder andere Primer, um die Oberfläche für eine weitere Veredelung vorzubereiten.



Die Penetration in Substratrichtung kann neben der Formulierung auch durch das verwendete Beschichtungsverfahren beeinflusst werden. Im Projekt BiPaRe (Vorhaben Nr: 21805 BG) der IGF (Industrielle Gemeinschaftsforschung) wurden verschiedene Auftragsverfahren hinsichtlich der Barrierewirkung geprüft und verglichen. Hierbei zeigten sich Beschichtungsverfahren mit geringem Kontakt zum Substrat (Slot-Die oder Curtain) als vorteilhaft. Je nach Barriereziel können auch Mehrfachbeschichtungen in Betracht kommen, insbesondere wenn die Verpackungspapiere mehrere Funktionen erfüllen müssen und beispielsweise eine Gasbarriere und Siegelfähigkeit aufweisen sollen. Aber auch bei Mehrfachbeschichtungen mit nur einer Formulierung können Defekte der ersten Schicht abgedeckt und die Porosität des Papiers ausgeglichen werden. So wird eine höhere Barriereperformance ermöglicht.