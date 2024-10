Herausforderungen bei der Umsetzung

Neben den Vorteilen, die der Digitale Produktpass bietet, ging Sickinger auch auf die Herausforderungen bei der Umsetzung ein. Eine der größten Hürden sei hier die Datenintegration. Viele Unternehmen müssen zunächst sicherstellen, dass die notwendigen Daten digital verfügbar sind und dass die Systeme entlang der Lieferkette miteinander harmonieren. „Die Datenintegration ist darum besonders bei globalen Lieferketten eine Herausforderung,“ erklärte Sickinger. „Es erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Lieferkette, um sicherzustellen, dass die notwendigen Informationen in den Digitalen Produktpass eingepflegt werden können.“

Ein weiteres Problem ist die technische Infrastruktur. Denn viele Unternehmen, insbesondere kleinere, hätten ihre Daten bisher nur in Papierform vorliegen. Diese müssten nun erstmals digitalisiert und auf der zentralen EU-Plattform hochgeladen werden. Hierfür könnten jedoch externe Dienstleister in Anspruch genommen werden, wie Sickinger anmerkte:

„Es entsteht also ein neuer Markt für Dienstleister, die Unternehmen bei der Erstellung des Digitalen Produktpasses unterstützen.“

Chancen und Wettbewerbsvorteile durch den DPP

Trotz dieser Herausforderungen sieht Sickinger den Digitalen Produktpass vor allem als große Chance für Unternehmen. Denn er bietet nicht nur Transparenz in der Lieferkette, sondern auch die Möglichkeit, die bereits vorhandenen Daten effizient zu nutzen. „Wir müssen nichts neu erfinden,“ betonte Sickinger erneut, „sondern die Daten, die wir benötigen, existieren bereits. Es geht also nur darum, diese in ein digitales System zu überführen.“

Unternehmen, die den Digitalen Produktpass frühzeitig einführen, hätten einen klaren Wettbewerbsvorteil, zeigte sich Sickinger überzeugt. Durch die Transparenz, die der Digitale Produktpass bietet, können sie ihre nachhaltigen Praktiken gegenüber ihren Kunden und Partnern glaubhaft kommunizieren. Dies sei besonders in Branchen, in denen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen, ein wichtiger Faktor: „Die Möglichkeit, durch den Digitalen Produktpass neue Märkte zu erschließen und bestehende Märkte zu sichern, ist eine große Chance für europäische Unternehmen. Der Digitale Produktpass macht nachhaltige Produkte nicht nur sichtbar, sondern auch vergleichbar.“